Un projet de 300 logements à proximité de l’Université Laval

Le promoteur Camaco, lié à GM Développement, réalisera la construction d’un immeuble de 300 logements à proximité de l’Université Laval. Un chantier de «plusieurs dizaines de millions de dollars».

Les travaux pour le bâtiment de six étages sont commencés depuis quelques semaines. L’établissement sera situé sur l’avenue Myrand et sera érigé sur les terrains qui hébergeaient les bureaux de TVA.

Le projet sera réalisé en deux phases. Selon le promoteur, le premier immeuble de 300 logements locatifs devrait être livré à l’été 2021.

Pour la deuxième étape du développement, les grandes lignes seront connues au cours des prochains mois.

«C’est un site exceptionnel à proximité des centres commerciaux. Plus de 10% de la superficie intérieure de l’immeuble sera dédié à des espaces communs et de divertissement», fait valoir la directrice marketing, Annie Villeneuve. «Il va y avoir plusieurs services pour les résidents, comme une piscine extérieure, des salons et une salle d’entraînement», poursuit-elle.

Cette dernière précise qu’il ne s’agira pas d’une résidence exclusivement pour les étudiants. Camaco espère tout de même charmer cette clientèle.

Situé au 950, rue Liénard, le développement offrira des logements tout inclus et semi-meublés. Il s’agira majoritairement d’unités de type loft et 3 ½. Il y aura aussi des unités 4 ½ et 5 ½. Le prix de location débutera à 900$.

Autre projet

En octobre, GM Développement avait également annoncé un projet immobilier de plus de 50 M$ dans le quartier Saint-Roch. Ce développement, sur le stationnement derrière le restaurant Ashton, prévoit la construction d’un immeuble de 12 étages sur le boulevard Charest.

Les travaux sont commencés depuis quelques jours. L’édifice abritera un hôtel d’environ 100 chambres.