Si l’adoption du projet de loi 40 sous bâillon a soulevé un tollé à l’Assemblée nationale et dans le monde municipal, ce fut également le cas à «La Joute», où les analystes Jonathan Trudeau et Dimitri Soudas ont croisé le fer sur la question.

Pour le premier, le gouvernement a agi de manière «indéfendable» en refusant de débattre avec les élus municipaux de l’amendement qui les obligera à céder gratuitement des terrains aux centres de services scolaires pour la construction de nouvelles écoles. Selon lui, Québec a développé un argumentaire contre les municipalités pour justifier l’ajout à la dernière minute de son amendement.

«Le problème, dit-il, c’est que personne ne nous a jamais parlé de cette problématique. Je trouve ça pathétique d’entendre le gouvernement dire que si on n’a pas assez d’écoles, c’est à cause des municipalités. C’est drôle, je ne me souviens pas d’en avoir entendu parler.»

Dimitri Soudas, lui, reproche à son collègue d’être pris dans les processus et les formalités de l’Assemblée nationale.

«Le ministre l’a dit, ça fait depuis 2006 qu’on n’a pas construit une école, plaide-t-il. Ce que je vois, c’est un gouvernement qui est en train de se dire que plutôt que d’évaluer mille théories, on va construire des écoles.»

Reste que le gouvernement, en plus d’avoir contourné les règles du jeu en utilisant le bâillon, a enfoncé à 0 h 11 un nouvel amendement aux municipalités qui n’étaient pas partie prenante des négociations.

«Le gouvernement du Québec n’a pas le droit de traiter les municipalités avec autant de condescendance. Je n’accepte pas ça», tranche Jonathan Trudeau.

