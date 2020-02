Une Québécoise au cœur de la campagne de «Bernie»

Schéhérazade Brennan fait activement campagne pour le politicien de gauche Bernie Sanders dans son pays d’adoption.

Celle qui ne s’est jamais impliquée pour aucun parti politique au Québec est aujourd’hui bénévole pour son candidat démocrate préféré, aux États-Unis. Pourquoi ici et maintenant, dans un pays où elle n’a même pas le droit de vote? «Je suis en processus d’immigration, donc c’est l’endroit où je vais vivre», explique Schéhérazade Brennan.

Que son mari soit employé de la campagne ne motive sa décision seulement qu’en partie. Ce sont surtout les frais reliés aux soins de santé qui l’attendent aux États-Unis qui la poussent à donner de son temps dans l’espoir que Bernie Sanders l’emporte.

Un système de couverture universelle des soins de santé, similaire à celui en vigueur au Québec, figure dans le programme électoral du candidat. Ce dernier serait même plus ambitieux et inclurait les soins dentaires, les appareils auditions et les soins de la vue.

L’enjeu environnemental est également crucial aux yeux de la Québécoise, et Bernie Sanders est le candidat qui prend cet enjeu le plus au sérieux, estime-t-elle.

Un travail exigeant

Depuis quelques mois, Schéhérazade Brennan parcourt inlassablement les rues de Cold Springs, New York, pour tenter de convaincre les électeurs des mérites de «Bernie». Pendant une journée typique, elle vise cogner à 120 portes en l’espace de six ou sept heures, tout en espérant parler à une dizaine de personnes.

Cet exercice donne parfois lieu à des conversations «surréelles», admet-elle. La figure de Bernie Sanders est loin de faire l’unanimité parmi les Américains, et de nombreuses rumeurs courent à son sujet.

La bénévole travaille à rétablir les faits et à contrer la désinformation lors de ses tournées de porte-à-porte. Elle se sert aussi de son expérience en tant que Canadienne pour convaincre les électeurs du bien-fondé d’un système de santé public. «Je leur demande combien ça leur coûte par mois, quel est le montant de leur franchise... Et les chiffres sont incroyables!», affirme-t-elle.

Tout est dans l’app

Pour s’impliquer dans la campagne de Bernie Sanders, il suffit de télécharger une simple application. «BERN», l’application en question, permet de facilement indiquer les maisons qui ont été visitées, les préférences de ses résidents, et surtout, leur intention de vote. Schéhérazade s’en sert pour indiquer tous ses progrès, qui sont instantanément partagés avec des gérants de campagne. Il est aussi possible de faire des appels pour sonder le terrain directement à partir de l’application.

Afin de faciliter le travail des bénévoles, il y a aussi la «Bernie BnB», qui détaille les endroits où les bénévoles peuvent être hébergés gratuitement pendant les rassemblements, comme les caucus de l’Iowa. Quant au Bernie Journey, il sert à planifier ses déplacements en compagnie d’autres partisans.

Les prochains mois

Schéhérazade Brennan sera bien occupée dans les prochains mois, alors que le rythme de la campagne des primaires démocrates ira en s’accélérant. Elle compte bien se rendre en Californie et au Nevada, deux États où «Bernie» est donné grand favori.

Continuera-t-elle de s’impliquer pendant la campagne présidentielle s’il ne devient pas le candidat démocrate choisi pour affronter Donald Trump? Tout dépend du progressisme de celui ou celle qui sera élu, rétorque-t-elle.

Dans tous les cas, elle espère bien avoir la chance d’adresser la parole à Bernie Sanders d’ici la fin des primaires démocrates. «Je l’ai vu de proche, je lui ai serré la main, mais je ne l’ai jamais vraiment rencontré. Un jour peut-être...»