Vos incontournables de la journée

Primaires au New Hampshire

Les électeurs du New Hampshire votent aujourd’hui lors de la deuxième étape cruciale des primaires démocrates. Les favoris dans les sondages demeurent Bernie Sanders et Pete Buttigieg.

Coronavirus : «très grave menace»

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a convoqué aujourd'hui et demain à Genève une réunion d'experts pour faire le point sur la recherche et le développement de vaccins et traitements contre le coronavirus. Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a affirmé à l’ouverture de la réunion que le nouveau coronavirus constitue une «très grave menace» pour le monde.

Commissions scolaires

Le gouvernement Legault fera face aujourd'hui à la première période de questions depuis l’adoption, sous bâillon, du projet de loi 40 sur la gouvernance scolaire.

