Camion en feu et congestion sur l’autoroute 15

Un camion en feu cause toute une congestion sur l'autoroute 15 Sud à la hauteur de Mirabel dans les Laurentides.

L’incident provoque la fermeture de deux voies sur quatre en direction de Montréal. La file de voitures en direction de la métropole s'étire sur 5 km.

Le chauffeur s'est immobilisé sur l'accotement de l'autoroute alors que de la fumée s'échappait de son camion, vers 4h30.

Il a réussi à s'extirper à temps de son véhicule avant que le camion ne prenne feu.

Heureusement, il ne contenait pas de matières dangereuses.

Les pompiers sont toujours sur place. L’incident provoque la fermeture de deux voies sur quatre en direction de Montréal.

Les autorités espèrent être en mesure de remorquer le camion et de dégager complètement le plus rapidement possible.