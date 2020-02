«C’est préjudiciable à notre industrie» - Pierre Karl Péladeau

C’est un duel de géants qui oppose Bell à Québecor sur l’avenir de la chaîne V. D’un côté, Bell veut acheter la chaîne pour la sortir de ses problèmes financiers. De l’autre, Québecor s’inquiète de la domination de Bell.

«Ce qu’on souhaite, c’est qu’on puisse avoir un paysage solide. Bell est dominant. Bell a une emprise sur le marché anglophone, sur le marché francophone, des chaînes spécialisées, ils ont des médias partout. C’est un géant, je n’ai jamais nié que Québecor était important, mais à côté de Bell ce n’est pas le cas», affirme Pierre Karl Péladeau.

Selon le président et chef de la direction de Québecor, Bell voudrait en finir avec ses concurrents. «C’est préjudiciable à notre industrie, c’est préjudiciable à notre culture», ajoute-t-il.

Québecor et Pierre Karl Péladeau ont souvent été accusés publiquement de ne pas vouloir de concurrence. «S’il y a une organisation qui a fait en sorte qu’il y a de la concurrence, c’est plutôt Québecor», réplique-t-il.

Il fait notamment référence au fait que Québecor s’est lancé dans les communications sans fil et c’est ce qui aurait permis de faire baisser les prix. «Nous on est pour la concurrence, encore faut-il être loyal et équitable», nuance M. Péladeau.

M. Péladeau croit que c’est Bell qui a des pratiques anticoncurrentielles et qu’elles doivent être sanctionnées.