La carrière de Shea Weber «en péril»?

Les partisans du Canadien de Montréal retiennent leur souffle à la suite d’une autre publication préoccupante concernant la blessure du défenseur Shea Weber.

Selon l’ancien joueur de la Ligue nationale et ex-journaliste du réseau Sportsnet Nick Kypreos, le capitaine du Tricolore aurait subi une blessure à un pied et non seulement sa saison serait terminée, mais «son avenir est en péril». Il ajoute qu’une opération semblait inévitable avant le début de la semaine et que le défenseur étoile attendait que l’enflure diminue.

Il s’agirait du même pied - le gauche - pour lequel il a été opéré en 2018 et dont l’intervention chirurgicale l’a contraint à rater près d’un an d’activités.

Cependant, il ne s’agirait que d’une pure spéculation, d’après le journaliste de la chaîne TVA Sports, Renaud Lavoie.

D’après celui-ci, Weber n’a pas rencontré les médecins de l’équipe pour prendre une décision finale à savoir s’il devra passer sous le bistouri et un retour au jeu n’est pas impossible si la consultation avec les spécialistes se passe bien.

Mardi, TSN avançait que Weber n'était pas proche de revenir au jeu et que les nouvelles ne seraient pas encourageantes. La même source a indiqué le lendemain que Weber a rencontré un spécialiste de Wisconsin au sujet de son problème.

Le CH ne veut pas en dire plus

Le Canadien n’a pas donné de précisions sur la blessure du grand numéro 6 autre qu’il s’agit d’une blessure au bas du corps.

La veille, l’entraîneur-chef Claude Julien a semblé irrité lorsque les journalistes lui ont demandé de commenter le dossier.

«Tant qu’on n’a rien de concret, ça ne me donne rien de vous dire quelque chose, a-t-il martelé. Ce que j’ai dit, c’est la vérité. Il ne fait pas le voyage et on espère des nouvelles à la fin de la semaine.»

Pour sa part, le vice-président principal, affaires publiques et communications du Groupe CH, Paul Wilson, a émis un message sur son compte Twitter, mercredi après-midi.

«À la suite des commentaires relatifs à l’état de santé de Shea Weber, et tel que mentionné par l’entraîneur-chef Claude Julien, le Club de hockey Canadien devrait être en mesure de fournir une mise à jour d’ici la fin de la semaine. Aucun autre commentaire ne sera émis à ce moment.»

Avant cette blessure subie le 4 février, Weber connaissait une excellente campagne avec 13 buts et 34 points en 55 matchs. Il domine tous les joueurs de l’effectif avec une moyenne d’utilisation de 24 min 18 s.