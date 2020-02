L'augmentation sur les vignettes dénoncée par l'opposition

Au lendemain de l'annonce sur les nouveaux tarifs de vignettes de stationnement pour les résidents du centre-ville de Montréal, l'opposition officielle reproche à l'administration Plante de vouloir les chasser de la Ville. La mairesse a répliqué en expliquant qu'au contraire, elle souhaite préserver leurs espaces et faciliter leur vie.

• À lire aussi: Prix du stationnement en fonction de la grosseur de son véhicule dans Ville-Marie

On apprenait mardi que les propriétaires de camionnettes et de petits camions devront payer bien plus cher que les automobilistes détenant une voiture électrique s'ils veulent mettre la main sur une vignette leur permettant de stationner leur véhicule dans les rues de l'arrondissement de Ville-Marie, à Montréal.

Les nouveaux tarifs de stationnement modulés vont de 100$ pour les plus petites voitures à 250$ pour les plus gros véhicules. Ces nouveaux tarifs annuels entreront en vigueur le 1er avril.

«La guerre anti voiture de Projet Montréal continue. Ce n'est pas le premier arrondissement dirigé par élus de cette formation politique où les vignettes ont augmenté. Vous savez, l'argument sur les changements climatiques commence à avoir le dos large. Je m'excuse, si on veut encourager les familles à revenir et rester au centre-ville, il ne faut pas les taxer de la sorte. C'est une façon de les punir», s'insurge Lionel Perez, le chef de l'opposition à l'hôtel de ville.

Selon la Ville, environ 30% du trafic au centre-ville est généré par des automobilistes qui tournent en rond, en quête d'un espace de stationnement.

La mairesse Plante estime que ces nouveaux tarifs aideront la Ville à atteindre son objectif de réduction de 55% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.

Mercredi, Valérie Plante a expliqué que la hausse du coût des vignettes était justifiée puisqu'elle n'a pas augmenté depuis 30 ans au centre-ville.

«C'est vrai que ça peut sembler un bon important. Cependant, il faut mettre le tout en perspective en se comparant à d'autres villes. À Ottawa, le coût moyen d'une vignette est d'environ 600$ par année. À Toronto, c'est entre 400$ et 700$. Nous avons la chance d'avoir un centre-ville habité. Certains citoyens n'arrivent pas à se stationner. Nous on veut soutenir les résidents qui ont choisi de s'établir dans l'arrondissement Ville-Marie», a expliqué la mairesse.

Le prix d'une vignette par type de véhicule:

Moteur de 1,6 litre et moins, et véhicule électrique: 100$

Moteur de 1,7 à 2,4 litres: 150$

Moteur de 2,5 à 3,4 litres: 200$

Moteur de 3,5 litres et plus: 250$