Mercredi, le conseil des Télécommunication et de la Télévision canadienne (CRTC) se penchera sur la transaction qui permettrait à Bell d’acquérir la chaîne généraliste V; un achat qui risque de marquer les annales s’il est conclu.

«Le CRTC prend des énormes décisions de la sorte une fois par décennie et celle-là en fait partie» explique Mario Dumont.

«Je ne sais pas si les gens sont aussi conscients à quel point Bell est gros. C’est complètement hors catégorie au Canada quand tu regardes les revenus (...) Le deuxième plus grand joueur c’est le gouvernement! (Radio-Canada/CBC)» clame l’analyste.

Bell Média possède plus de 30 chaînes de télévision et 30 stations locales, 109 stations de radio en plus d’être un joueur d’importance dans les divisions de l’affichage, magasins de détail et divertissements.

En juillet dernier, Bell a annoncé faire l’acquisition de la chaîne V, souhaitant ajouter une chaîne généraliste en français à son offre.

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, s’est prononcé sur la transaction en ne citant uniquement les enjeux économiques, faisant fi du volet culturel et de l’information.

«Je ne comprends pas que le gouvernement du Québec se positionne avant les audiences du CRTC et deuxièmement, je ne comprends pas que la ministre de la Culture et des Communications soit totalement écartée du dossier» dénonce Mario Dumont.

Aucun acheteur québécois n’a proposé d’acheter V qui est en vente depuis plusieurs années.

En 2018, le CRTC avait refusé à Bell l'achat de deux chaînes spécialisées de Corus, Historia et Séries+, pour des raisons de concurrence.

Les audiences débutent à 9h00 à Montréal.