Le piano d'une virtuose détruit par des déménageurs

Le piano de la virtuose ontarienne Angela Hewitt a été détruit par des déménageurs la semaine dernière.

Le piano Fazioli, construit sur mesure pour la pianiste et estimé à plus de 250 000$ a été endommagé lorsqu’il a fallu le déménager, après une session d’enregistrement en Europe.

«J’étais si heureuse et si ravie du résultat, lorsque les déménageurs sont entrés dans la salle de contrôle pour me dire qu’ils avaient échappé mon précieux piano de concert», a écrit la pianiste de 61 ans dimanche dans une publication Facebook, en ajoutant que cela lui avait pris dix jours pour rapporter l’accident en public.

«Je ne pouvais pas y croire, a-t-elle ajouté. Le cadre en fer est brisé, tout comme la structure et les mécanismes d’action (sans parler du couvercle et d’autres parties du boîtier).»

Selon «The Guardian», le piano de 590 kg a été échappé par les déménageurs alors qu’ils essayaient de le placer sur un chariot.

Le piano F278 de Fazioli était unique en son genre, puisqu'il était muni de quatre pédales. L’artiste qui vit en Italie l’utilisait depuis 2003 et l’emmenait partout en Europe avec elle, tant en concert qu’en enregistrement. «J’adore ce piano. C’était mon meilleur ami, mon meilleur compagnon. J’ai adoré ce qu’il me faisait ressentir lors des enregistrements, cela me donnait la possibilité de faire tout ce que je voulais», a-t-elle indiqué.

Dans un gazouillis, elle a expliqué que le piano est maintenant «kaput», puisque le fabricant Fazioli lui a fait savoir qu’il était irréparable. «Cela n’a aucun sens, financièrement ou artistiquement, de reconstruire ce piano à partir de rien», a-t-elle écrit.