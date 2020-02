Luke Perry absent du In Memoriam des Oscars par «manque de temps»

Les responsables des Oscars ont expliqué l'absence de Luke Perry de la cérémonie lors de la séquence In Memoriam par le « manque de temps ».

Les fans de l'acteur étaient particulièrement contrariés que la star de Beverly Hills ne soit pas apparue pendant le montage qui rendait hommage à toutes les célébrités du monde du cinéma décédées dans les 12 derniers mois.

Sentant le début d'une polémique, l'Académie a tenté de minimiser cette décision en publiant un communiqué pour se justifier.

« L'Académie reçoit des centaines de requêtes pour ajouter des êtes aimés ou des collègues de l'industrie dans le segment In Memoriam des Oscars. Un responsable du comité exécutif qui représente chaque branche prend en compte cette liste et fait des sélections pour la retransmission en fonction du temps imparti », peut-on lire.

Tori Spelling, qui a joué aux cotés de Luke Perry dans Beverly Hills, s'était émue de l'omission de l'Académie dans un tweet. « Maintenant, deux des hommes les plus talentueux et créatifs que j'ai connu, aimé et perdu n'ont pas été mentionnés dans le Memoriam des Oscars. D'abord mon père Aaron Spelling mort en 2006 et maintenant mon ami Luke Perry mort en 2019 », avait-elle publié.

L'absence de Luke Perry est d'autant plus surprenante que l'acteur jouait dans Once Upon a Time... in Hollywood, considéré comme un des favoris avant la cérémonie.