Un 2e album pour Ludovick Bourgeois depuis «La Voix»

Les choses vont vite pour Ludovick Bourgeois. En quelques années, le fils du regretté Patrick Bourgeois a gagné la cinquième édition de «La Voix» et a enregistré deux albums, dont le plus récent, simplement intitulé «2», est paru la semaine dernière.

Le chanteur pop a officiellement présenté ses nouvelles compositions en français au Club Soda, à Montréal, mercredi soir. Parmi les pièces que ses admirateurs avaient déjà entendues, il y a «L'écho» et «Que sera ma vie».

Le temps de son deuxième effort studio, Ludovick Bourgeois a pu créer en compagnie de Fred St-Gelais, qui a réalisé ses deux disques en solo.

Marc Dupré, Nelson Minville, Ingrid St-Pierre et Jeffrey Piton ont tous aussi collaboré avec le jeune chanteur pour qui la création de ce second album l'a fait «voyager, triper, rire, penser et surtout aimer», comme il l'a écrit sur Facebook pour en souligner la sortie.

Avec l'arrivée du mois d'avril, Ludovick Bourgeois entreprendra une véritable virée du Québec, enchaînant les spectacles un peu partout au Québec, dont à la Salle Albert-Rousseau de la Vieille Capitale (18 juin) et à la Salle André-Mathieu de Laval (7 janvier).

La liste complète des dates se trouve au ludovick.ca.