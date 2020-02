Un vote réclamé contre les véganes radicaux à Montréal

À Montréal, dans la foulée des gestes de vandalisme commis par des militants véganes à l’égard de certains restaurateurs, l’opposition officielle réclame un vote des élus pour condamner ces attaques.

L'opposition se demande toutefois si elle aura un appui unanime, car, des élus de l’administration de Valérie Plante ont parfois salué la désobéissance civile, notamment en lien avec le coup d'éclat d'Extinction Rebellion sur le pont Jacques-Cartier en octobre dernier.

«Lorsqu’on voit de plus en plus de véganes radicaux qui veulent faire de l’intrusion illégale, on est préoccupé», a affirmé Lionel Perez, chef de l’opposition à l’hôtel de ville.

Au cours des dernières semaines, de nombreux restaurateurs ont montréalais ont à cet effet goûté à la médecine d’une poignée de militants véganes plus radicaux.

Les restaurants Joe Beef, Manitoba et le bar à vin Mon Lapin ont été la cible d’activistes qui dénoncent la consommation de viande. On a notamment injecté de la colle dans les serrures des restaurants. On a aussi laissé des notes manuscrites condamnant le fait de servir du foie gras aux clients.

L’opposition officielle présentera une motion lors de la prochaine assemblée du conseil et souhaite un vote de tous les élus en faveur du droit de manifester librement dans l’espace public. Or dans la même motion, on souhaite dénoncer les intrusions illégales et le vandalisme.