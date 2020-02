Vos incontournables de la journée

Voici les principales nouvelles à surveiller aujourd’hui dans l’actualité.

Bell et l’acquisition de V

Joël Lemay / Agence QMI

Le CRTC se penche à compter de ce matin à Montréal sur la transaction qui permettrait à Bell d'acquérir la chaîne généraliste V.

Plusieurs groupes s'opposent à cette transaction, dont le Groupe Quebecor, propriétaire de TVA.

Toujours des problèmes avec les trains

Joël Lemay / Agence QMI

Sur la Rive-Sud de Montréal, le service de train de banlieue est interrompu pour une troisième journée consécutive entre Candiac et Montréal.

Pour ce qui est de VIA Rail, tous les trains entre Toronto et Montréal et Toronto et Ottawa sont annulés, et ce, au moins jusqu'à jeudi soir.

Le COVID-19 menace la planète

Maintenant baptisé officiellement COVID-19, le coronavirus continue de menacer «gravement» la planète.