Bombardier: Airbus et le gouvernement seuls propriétaires des avions A220

C’est officiel Bombardier vend à l'avionneur européen Airbus et au gouvernement du Québec sa participation résiduelle dans la société en commandite Airbus Canada (SCAC), dont elle détenait 33,58%, ont annoncé jeudi les trois entités dans un communiqué commun.

Bombardier recevra d'Airbus 591 millions de dollars américains dans cette transaction qui prend «effet immédiatement» et doit permettre au fleuron industriel canadien d'éponger une partie de sa dette.

La participation d'Airbus dans la SCAC, qui produit l'Airbus A220, se trouve ainsi portée à 75% -contre 50,06% auparavant- et celle du gouvernement du Québec à 25%. Cette participation sera en outre «rachetée par Airbus en 2026, soit trois ans plus tard qu'initialement prévu», selon le communiqué.

«Cette transaction soutient nos efforts pour régler la question de notre structure de capital et finalise notre retrait du secteur aéronautique commercial», a indiqué pour sa part le président et chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, cité dans le texte.

Promesses d’emploi

Selon les informations fournies par Bombardier, Airbus acquiert la capacité de production des lots industriels des avions A220 et A330 de Bombardier à Saint-Laurent, au Québec

«Ces activités de production seront assurées sur le site de Saint-Laurent par Stelia Aéronautique Saint Laurent inc., une filiale nouvellement créée de Stelia Aerospace, qui est une filiale détenue à 100 pour cent par Airbus.»

Le communiqué ajoute que Stelia Aéronautique Saint-Laurent poursuivra la production du poste de pilotage et du fuselage arrière des avions A220, ainsi que les lots industriels de l’avion A330, pendant une période de transition d’environ trois ans sur le site de Saint-Laurent.

«Airbus prévoit d’offrir à tous les employés actuels de Bombardier travaillant sur les lots industriels d’avions A220 et A330 à Saint-Laurent des emplois durant la période de montée en cadence du programme A220, garantissant ainsi le maintien du savoir-faire ainsi que la poursuite et la croissance de l’activité au Québec», informe le communiqué de Bombardier.

Alstom

Parmi les scénarios évoqués pour permettre au groupe de se désendetter figure également la possible cession de son activité ferroviaire.

Le quotidien économique allemand Handeslbatt a affirmé mercredi que le français Alstom était sur les rangs, pour une transaction de sept milliards d'euros, mais aucune des deux entreprises ne l'a confirmé dans l'immédiat.

L'entreprise contrôlée par les familles Beaudoin et Bombardier, héritières du fondateur et inventeur de la motoneige dans les années 1940, est plombée par une dette de plus de 9 milliards de dollars américains (8,2 milliards d'euros).