Bob Bissonnette débarque à TVA Sports

Un peu plus de trois ans après son décès soudain, Bob Bissonnette s’amène au petit écran.

En effet, le réseau TVA Sports diffusera en exclusivité le documentaire «Bob Bissonnette : ROCKSTAR, pis pas à peu près», lundi prochain, à 19 h.

La nouvelle réjouit grandement le frère de celui tragiquement décédé dans un accident d’hélicoptère en septembre 2016.

«Je suis très heureux de ça», a dit Patrick Bissonnette lors d’un entretien téléphonique, jeudi.

«Bob était très connu en région et TVA Sports est une boîte qui a une grande portée. Nous sommes très contents qu’ils nous aient approchés pour ça», a ajouté celui qui a été grandement impliqué dans l’aventure que constitue ce documentaire.

L’œuvre raconte les nombreuses facettes de la vie de Roberto «Bob» Bissonnette, qui a notamment fait sa marque dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il a été l’un des chansonniers les plus populaires de la Belle Province, un entrepreneur et l’un des actionnaires des Capitales de Québec.

Un personnage unique

Au fil du documentaire réalisé par Bruno Lachance, les spectateurs pourront découvrir un personnage qui est bien plus que l’auteur-compositeur-interprète des succès populaires «Mettre du tape su’ ma palette» et «Y sont toutes folles».

«Les gens qui ne le connaissent pas vont découvrir une personne qui était entière, a affirmé son frère. Oui, c’était quelqu’un qui donnait tout un "show" dans le volet musical de sa carrière, mais également au hockey quand il jouait dans la LHJMQ. Quand on allait le voir, il donnait un spectacle et il savait que les gens allaient le voir pour ça. Dans le documentaire, on voit ça, mais aussi la personne qui est en arrière de ça. C’est lui qui prenait toutes ses décisions. C’était un entrepreneur qui contrôlait vraiment sa vie. Il décidait de faire ce qu’il voulait et quand il le voulait. Il n’a jamais demandé une subvention, il s’arrangeait toujours pour que ça fonctionne.»

«Ce n’est pas larmoyant, a poursuivi Patrick Bissonnette. Ce n’est pas un documentaire triste. On rit énormément, il y a des bouts intéressants, de belles rencontres et oui, il y a un moment plus émotif, mais la majeure partie du film est une célébration de sa vie.»