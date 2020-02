La haute voltige dans l'objectif de Sophie Thibault

Le blocage du réseau ferroviaire canadien, des passagers en quarantaine sur un paquebot à cause du coronavirus, l’atterrissage d’urgence d’un avion en Russie...

Décidemment, les différents moyens de transport ont dominé l’actualité de la semaine. Ce sont d’ailleurs eux qui ont inspiré la chronique de Sophie Thibault cette semaine.

Son passage au Spectacle & Salon aérien des Cantons-de-l'Est, qui prenait place à l’aéroport Roland-Désourdy de Bromont, en 2017, lui a donné l'occasion d’exercer ses réflexes avec un genre tout nouveau pour elle : l'aviation.

Au début, les avions et l’équipe des Snowbirds des Forces canadiennes sont au sol. Pour s’amuser un peu, une lentille fisheye permet de déformer la silhouette caractéristique des aéronefs, tout en ajoutant une touche ensoleillée.

Puis, les appareils s’envolent. Le Bombardier 415, qui comporte deux réservoirs de 3000 litres pour combattre les feux de forêt et le F-18, qui relâche sa fumée et émet quelques bangs supersoniques, donnent tout un spectacle. Les aéronefs militaires et les avions d’époque sont aussi de la partie.

Avec cette voltige aérienne, il faut les suivre attentivement, à main levée, et s’assurer d’avoir la bonne vitesse. Beaucoup d’essais et d’erreurs, admet la photographe.

Tous les vendredis, Sophie Thibault combine ses deux passions, l’information et la photographie, dans le cadre de la chronique «Derrière ma caméra», au TVA Nouvelles de 22 h. Pour courir la chance de voir vos images en ondes, envoyez-les à derrieremacamera@tva.ca et en donnant un peu de détails sur les photos. Chaque dernier vendredi du mois, les meilleures photos seront présentées.