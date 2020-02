Un gym réservé aux 50 ans et plus

Le niveau de forme physique importe peu pour fréquenter le centre d'entraînement Jimmies, mais il faut être âgé de 50 ans et plus.

Cette salle de gym qui a ouvert ses portes en janvier à Mont-Royal, à une quinzaine de minutes de marche de la station de métro Namur, a pour mission d’aider ses clients à conserver leur autonomie et leur qualité de vie malgré les années qui passent.

Les services du gym comprennent des séances semi-privées et des classes en groupe. «Ce n'est pas un centre gériatrique. C'est vraiment une salle de gym pour les baby-boomers pour maintenir leur qualité de vie», a précisé la fondatrice, Ali Le Pierrès.

Un besoin

Selon Mme Le Pierrès, la tranche d’âge des 50 à 70 ans n’est pas prise en charge dans le milieu de l’entraînement. «Lorsque nous avons fait nos recherches, on s’est rendu compte que rien ne leur était réservé alors que tout ce que ces personnes veulent, c’est d’avoir encore une qualité de vie plus tard», a-t-elle raconté.

Même si la clientèle est plus âgée, les cours ne sont toutefois pas plus faciles. «Je pense que c'était l'une de mes plus grandes inspirations parce que beaucoup de gyms pour les personnes âgées proposent souvent des activités comme de l'aquaforme», a-t-elle dit en riant.

Les exercices, le volume et l’intensité seront cependant adaptés en fonction des besoins de chaque client. Les programmes d’entraînement incluront aussi plusieurs exercices sur une jambe afin de travailler davantage les muscles du tronc. «Ça aide à les protéger par exemple s’ils glissent sur de la glace», a illustré l'entraîneuse.

Outre la qualité de l’entraînement offert, Mme Le Pierrès indique que l’endroit a été pensé pour offrir un lieu de rassemblement à ses clients. «Je veux qu’ils se sentent en sécurité, qu’ils entrent et qu’ils se sentent à l'aise.»

Le centre Jimmies est situé au 5528 rue Ferrier, dans la ville liée de Mont-Royal.