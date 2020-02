Une erreur gênante gâche le tatouage d'Orlando Bloom

Le tatouage en morse qu'Orlando Bloom s'est fait encrer en hommage à son fils Flynn contient une faute. Il n'est pas écrit «Flynn», mais «Frynn», selon de nombreux internautes.

L'acteur avait dévoilé son nouvel encrage le 10 février sur Instagram, mais, à cause d'un point manquant, une lettre change. «Si c'est du morse pour épeler Flynn, il y a une erreur», a publié un internaute. «C'est une belle idée et un joli tatouage. Mais si c'est vraiment du morse, ça veut dire “Frynn” et non “Flynn”», renchérit un autre.

Le tatoueur de la vedette, Balazs Bercsenyi, a alors répondu à la polémique. «C'est un joli rappel d'Orlando Bloom pour son fils. Et oui, il manque un point, on sait, ça va être réglé», a-t-il expliqué.

Orlando Bloom n'est pas la première vedette à avoir des problèmes de tatouage. L'an dernier, Ariana Grande avait décidé de se faire tatouer les caractères japonais de «7 Rings», sa chanson, et avait fini par avoir tatoué sur la paume les idéogrammes décrivant un type de barbecue.