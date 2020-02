Voici les premières images de Robert Pattinson en Batman

On sait enfin à quoi ressemblera Robert Pattinson dans le costume de Batman. Matt Reeves, le réalisateur de «The Batman», a partagé sur Twitter un test caméra du long-métrage très attendu.

« #TheBatman #CameraTest », a tout simplement partagé le cinéaste en légende de la vidéo de 55 secondes. On y voit Robert Pattinson en Batman, ses yeux cachés par le masque iconique de l’homme chauve-souris.

La musique qui accompagne la vidéo est signée Michael Giacchino, qui a de son côté écrit : « Oui les amis, c’est ma musique dans la vidéo que Matt vient de vous envoyer. Appréciez !! »

«The Batman» bénéficie d’une distribution de choix, avec notamment Zoë Kravitz dans la peau de Selina Kyle, alias Catwoman.

L’actrice ne tarit d’ailleurs pas d’éloges envers son collègue.

« (Robert Pattinson) est tout simplement une personne délicieuse et un acteur tellement merveilleux et réfléchi. Je pense qu’il est parfait pour le rôle et ça va être une telle aventure. Je suis ravie de l’avoir pour partenaire et de pouvoir nous soutenir mutuellement, parce que c’est intense. Le tournage va être long et il y a beaucoup de pression. Je sais qu’il assure mes arrières tout comme moi les siennes », a-t-elle confié à Variety il y a peu.

Parmi la distribution de «The Batman» on compte aussi Colin Farrell, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis, John Turturo et Peter Sarsgaard. Le film est attendu en salle en juin 2021.