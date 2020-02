De la neige pour débuter la semaine

Un système dépressionnaire venant du sud des États-Unis va apporter des précipitations sur l’ensemble du Québec au cours des prochains jours.

Plusieurs secteurs de la province peuvent s’attendre à recevoir une belle bordée de neige.

De la neige intermittente devrait commencer à tomber tard samedi soir sur plusieurs villes. Ce sera notamment le cas à Montréal et à Québec où une accumulation de 2 à 4 cm est attendue. Le mercure pourrait atteindre -7 degrés Celsius à Montréal au cours de la nuit avec un refroidissement éolien de -14 degrés Celsius.

À Québec, les températures devraient chuter jusqu’à -14 degrés Celsius avec un refroidissement éolien de -23 degrés Celsius en soirée.

Selon Environnement Canada, la journée de dimanche sera rythmée par de la faible neige et des vents du sud-ouest qui souffleront à 20 km/h avec rafales à 40 km/h pour les régions de Montréal et de Québec.

Dans la métropole et dans la Vieille-Capitale, le mercure sera à la hausse: on prévoit respectivement 2 degrés Celsius et 0 degré Celsius au cours de l’après-midi.

Les averses de neige, parfois fortes, devraient cesser tard dans la nuit de dimanche à lundi.

La journée de lundi s’annonce ensoleillée pour la majorité des secteurs.

À Montréal, il fera -2 degrés Celsius tandis que le mercure affichera -7 degrés Celsius à Québec.

La neige sera de retour mardi à Québec, où environ 15 cm sont attendus. Il fera -4 degrés Celsius dans la journée et -12 degrés Celsius au cours de la nuit.

À Montréal, la journée de mardi reste incertaine: des précipitations de neige ou de pluie sont toutefois attendues.

Les précipitations devraient cesser pour tout le monde à compter de mercredi pour laisser la place aux nuages et au soleil pour quelques jours.