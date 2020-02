Le souper secret de Meghan et Harry avec Jennifer Lopez

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont passé une soirée avec Meghan, duchesse de Sussex, et le prince Harry ce jeudi, selon Us Weekly.

Les deux couples se seraient vus au restaurant Habitat à South Beach, Miami, en Floride.

AFP

Le duc et la duchesse devaient ensuite donner une conférence à JP Morgan. Il s'agit de leur première apparition publique depuis qu'ils ont décidé de se retirer de leurs devoirs princiers, et leur décision de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l'autre côté de l'Atlantique.

Harry et Meghan Markle se sont mariés en mai 2018. Ils ont un fils, Archie. Alex Rodriguez et Jennifer Lopez sont fiancés.