Alstom achèterait Bombardier Transport pour plus de 7 milliards $ US

Après des semaines de rumeurs, le géant ferroviaire Alstom mettrait finalement bel et bien la main sur la division transport de Bombardier pour un peu plus de 7 milliards $ US (9,3 milliards $ CAN), a rapporté le «Wall Street Journal» dimanche.

Faisant référence à des sources «familières avec ce dossier», le «WSJ» a assuré qu'un accord préliminaire aurait été conclu entre Alstom et Bombardier.

À la fois concurrent et partenaire dans le domaine du transport ferroviaire, Bombardier et Alstom seraient en négociations depuis plusieurs mois en vue d'une éventuelle fusion ou acquisition. Les rumeurs s'étaient fait plus insistantes des dernières semaines en vue du rachat de la division transport de l'entreprise montréalaise par Alstom, qui se trouvera ainsi à créer une gigantesque entité à même de concurrencer avec l'entreprise d'État ferroviaire chinoise CRRC.

Aux prises avec une gigantesque dette, il était devenu manifeste, au cours des dernières semaines, que Bombardier chercherait vraisemblablement à se départir de l'une de ses deux dernières divisions, soit celle des transports (trains, métro, tramways) ou des avions d'affaires (Global, Challenger, Learjet).

Jeudi, le gouvernement du Québec avait annoncé qu'une entente était survenue pour que Bombardier se retire complètement du programme A220 d'Airbus. Cette gamme d'appareils, développés sous le nom CSeries par Bombardier, était passée aux mains de l'avionneur européen qui l'avait récupérée.

Québec détient toujours 25 % des parts dans ce programme, contre 75 % pour Airbus.