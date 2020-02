«J’ai des amis sur ce bateau-là» - Geneviève Leclerc

En entrevue à «Salut Bonjour Week-end» pour parler de son nouvel album et de ses projets, la chanteuse Geneviève Leclerc a eu une pensée pour ses amis coincés sur le «Diamond Princess», en quarantaine près de Yokohama, au Japon.

C’est que la chanteuse, qui s’est démarquée à «La Voix» en 2016, a déjà travaillé ce paquebot.

«J’ai travaillé sur le Diamond Princess. On fait un contrat de 10 mois avec les répétitions», a expliqué Geneviève Leclerc à Ève-Marie Lortie, dimanche matin.

La chanteuse a donc eu la chance de connaître plusieurs membres de l’équipage de ce paquebot alors qu’il parcourait l’Alaska.

«Je connais les serveurs, j’ai encore des amis sur ce bateau-là», a-t-elle ajouté.

Alors que les États-Unis ont commencé à évacuer leurs ressortissants en quarantaine sur le paquebot, la chanteuse a tenu à souligner le travail extraordinaire fait par les employés dans un contexte si difficile.

«On pense aux passagers, mais ce que je trouve encore plus horrifiant, c’est que le personnel travaille tellement dur [...] les serveurs font des journées de 14 heures. Et là, en plus de travailler 14 heures, t’es coincé dans un pays qui n’est pas le tien, sur un bateau contaminé», a raconté Geneviève Leclerc.

«Et les employés doivent continuer de travailler, de faire à manger, la vaisselle doit se faire. Il n’y a plus de condition de vie et tu as peur, ça doit être vraiment horrible», a-t-elle poursuivi.

Le «Diamond Princess» a été placé en quarantaine le 5 février avec ses 3711 passagers et membres d'équipage pour 14 jours après un test positif sur un croisiériste débarqué à Hong Kong. En date de dimanche, 355 personnes étaient déclarées infectées et hospitalisées.

Geneviève Leclerc vient de faire paraître son troisième album, «Les duos de Gen», sur lequel on peut entendre une douzaine de duos avec, notamment, Marie-Élaine Thibert, Lulu Hughes, Yvan Pedneault, Martin Giroux.

La chanteuse va amorcer une tournée de spectacles dès le 7 mars prochain.