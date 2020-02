6 000 $ d’amendes pour un braconnier «particulièrement actif»

Les agents de la protection de la faune ont mis fin aux activités de braconnage d’un individu qualifié de «particulièrement actif» dans la région de Thetford Mines, en Chaudière-Appalaches.

Kim Boudjack, de la municipalité d'Irlande, a plaidé coupable à plusieurs infractions en matière faunique, a fait savoir, lundi, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

L’homme devra payer des amendes totalisant près de 6 000 $ et perd son certificat du chasseur pour deux ans.

Les faits reprochés se sont déroulés dans le secteur de la route Marcheterre dans la municipalité d’Irlande.

«L'enquête amorcée en 2015 a démontré que M. Boudjack chassait le cerf de Virginie sans permis, qu'il utilisait des armes non autorisées pour ce gibier et qu'il récoltait plus de cerfs que la limite permise par la réglementation», précise le ministère.

De plus, l'individu piégeait sans avoir la certification requise.

Les agents de protection de la faune du bureau de Thetford Mines ont procédé à une perquisition dans la résidence de l’individu. Ils ont saisi deux armes à feu, une remorque de VTT, deux têtes ainsi que plusieurs kilos de viande de cerfs de Virginie, un renard roux et d'autres objets divers.

Le ministère rappelle que la collaboration de la population est essentielle à la protection du patrimoine faunique et des habitats naturels.

Toute information sur l’enquête susmentionnée ou tout geste qui va à l’encontre de la réglementation peut être transmise à SOS Braconnage au 1 800 463-2191, en ligne ou au bureau de protection de la faune le plus près. L'information est traitée de manière confidentielle.