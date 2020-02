La rencontre d’urgence entre ministres représente un véritable test de crédibilité pour le gouvernement Trudeau, qui n’est pas parvenu à faire preuve de leadership depuis le début de la crise ferroviaire qui paralyse une partie de l’économie du pays.

Pour l’animateur Mario Dumont, la situation actuelle ne peut plus perdurer. Après les négociations qui n’ont absolument rien donné dans les derniers jours, il est temps de passer à l’action.

«Il y a un moment où la récréation est finie, tranche-t-il. C’est malheureux, mais s’il faut un règlement qui arrive par la force, il arrivera. Est-ce qu’on pense vraiment qu’on pourrait dialoguer pendant des semaines, des mois?»

Le «moyen flop» de Marc Miller

Si Justin Trudeau a été contraint d’annuler son voyage diplomatique dans les Caraïbes, prévu lundi, c’est notamment en raison de l’incapacité de ses ministres à gérer la crise en son absence. Le plus grand échec, selon Mario Dumont, est venu de la part du ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller.

M. Miller avait promis d’aller rencontrer les manifestants à Belleville, en Ontario, à la condition que ceux-ci lèvent leur barricade.

«Un moyen flop son affaire... Ils n’ont pas levé la barricade et il y est allé pareil, s’étonne l’animateur. Tu mets une condition, la condition n’est pas respectée et tu y vas quand même! Tu arrives faible à la rencontre et la rencontre n’a rien donné.»

On se demande maintenant si, à l’issue de la rencontre d’urgence, la crise va perdurer.

«Ma réponse à moi, c’est que cette crise ne peut pas perdurer, insiste Mario Dumont. [Justin Trudeau] doit s’assurer de remettre au Canada le fonctionnement le plus élémentaire de l’économie : le moyen de transport sur rail.»