Justin Trudeau n’a convaincu personne avec sa déclaration à sa sortie de sa réunion d’urgence pour tenter de dénouer la crise du blocus ferroviaire qui perdure au pays.

Le premier ministre s’est plutôt contenté de «mots vides», déplore l’analyste Diane Lamarre.

«Son empathie, elle est vraiment du bout des lèvres. On n’y croit pas beaucoup», dit-elle. Mais surtout, Justin Trudeau n’a évoqué aucune piste de solution, laissant croire que son gouvernement n’a aucun plan pour remédier à la situation.

La crise émerge toutefois des contradictions du premier ministre, notamment sur la question environnementale.

«Il a passé Trans Mountain dans la gorge des gens de la Colombie-Britannique, il essaie actuellement de faire Coastal GasLink et il y a en plus Frontier Tek qu’il veut avoir. Si on prétend être un gouvernement pro-environnement, il faut qu’on choisisse sa cause et qu’on la défende bien», mentionne-t-elle.

Mathieu Bock-Côté y voit pour sa part les contradictions structurelles du Canada. D’un côté, le pays a été un État pétrolier – du moins l’ouest du Canada – durant plusieurs années et, de l’autre, on a un premier ministre rempli de bonnes intentions morales, mais qui est incapable de faire face à la réalité.

«Il cherche à réconcilier avec des paroles d’autant plus grandiloquentes qu’il est impuissant quand vient le temps d’agir, dit-il. C’est un peu la méthode Trudeau : moins on est puissant, plus on parade!»

