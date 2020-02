Mission réduction de la dette pour Bombardier

Écraser par le poids de sa dette, Bombardier devait jongler ses options afin de remettre l’entreprise sur la bonne voie et, surtout, se libérer de son fardeau financier.

À son arrivée en 2015, Alain Bellemare dit avoir hérité d’une période «très très difficile» de l’entreprise qui a nécessité la mise sur pied d’un plan de redressement.

Cinq ans plus tard, c’est l’aboutissement de ce plan «assez complexe» qui se concrétise avec la vente de Bombardier Transports.

Ainsi, la réduction de la dette, qui totalise près de 12 G$, se veut la dernière étape dans le processus, selon M. Bellemare.

«L’annonce d’Alstom d’aujourd’hui nous permet de réduire notre charge de dette qui est vraiment importante à Bombardier et de nous concentrer sur les avions d’affaires, qui est une division où on est un leader mondial», explique d’abord le président et chef de la direction de Bombardier.

La division des avions d’affaires compte pour 18 000 emplois au sein de l’entreprise, dont 10 000 sont au Québec. Elle génère aussi 10G$ en revenus, précise M. Bellemare.

Pourtant, il n’y a pas si longtemps, Alain Bellemare disait qu’il serait capable de relancer Bombardier notamment grâce aux investissements de la part du gouvernement du Québec et l’implication d’Ottawa.

Selon le président, la dette a gonflé d’abord en raison des coûts de développement liés à la CSeries (A220). L’entreprise y a investi pas moins de 7G$.

Par ailleurs, le vieillissement des avions commerciaux, comme le Q400, causait des pertes importantes.

Il y a aussi eu des investissements massifs dans les avions d’affaires comme le Global 1500, entre autres.

«L’ensemble de ça a fait en sorte que ça a augmenté le fardeau fiscal et on arrivait à la fin de notre plan de redressement où on devrait aborder cette dette-là.»

Après avoir liquidé Bombardier Transports et la CSeries (A220), la dette nette de Bombardier sera à 2,5G$ US, sur une base proformat, estime Alain Bellemare.

«On a une dette à porter, mais beaucoup plus basse, par un facteur de trois et on a une business qui est très profitable. La business des avions d’affaires, c’est une business qui génère des profits», ajoute le président.

Et les travailleurs dans tout ça? M. Bellemare préconise un plan de redressement «responsable et très très réfléchi».

«On a protégé, grâce à l’arrivée de Airbus, 3300 emplois. Donc c’est beaucoup d’emplois. C’est un créateur de richesse pour le Québec et le Canada», dit-il.

De plus, l’entente initiale avec Airbus permet de garder le siège social de la Série A220 au Québec pendant au moins 25 ans, garantissant du même coup beaucoup d’emplois payants pour cette période, assure M. Bellemare.

Toutefois, le fardeau financier qu’imposait le secteur de l’aéronautique était trop étouffant pour Bombardier, dit-il.

M. Bellemare explique de deux façons le choix de se départir de ses trains

D’abord parce qu’il y avait beaucoup de consolidation dans l’industrie depuis 2015, entre autres en raison du nombre de nouveaux joueurs.

«C’est important de consolider les entreprises pour avoir une masse critique pour être capable de compétitionner à l’échelle mondiale, a indiqué le président. On a essayé de le faire, mais on n’a pas été capable parce qu’on n’avait pas la capacité financière d’être le consolidateur.»

Il y avait aussi l’opportunité de réduire la charge de la dette, qui permettrait de remettre Bombardier sur la bonne voie.

Quoi qu’il en soit, Alain Bellemare dit être fier du travail qui a été fait ces dernières années, notamment parce que l’entreprise est parvenue à protéger les emplois. À savoir s’il est toujours l’homme de la situation, M. Bellemare laissera le Conseil d’administration décider.