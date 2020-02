Une annonce pour le rachat de Bombardier Transport par Alstom semble imminente ce matin. Mais ce genre d’entente doit être formalisée, rappelle Mario Dumont.

«Toi et moi, on jase à voix haute... Mais quand il y a sept milliards sur la table, on jase pas à voix haute», estime le chroniqueur.

Une transaction de cette ampleur implique beaucoup de préparation et de pourparlers, qui doivent être rendus officiels par voie écrite. Alstom a d’ailleurs émis un bref communiqué ce matin indiquant que les discussions étaient «en cours», ce qui fait dire à Mario Dumont que l’annonce officielle est pour bientôt.

«Quand t’émets le communiqué, c’est parce que c’est extrêmement sérieux. Il ne doit rester que quelques détails à ficeler», estime-t-il.

