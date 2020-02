Propos et gestes déplacés: Donald Duguay raconte

Procès #Salvail

Le plaignant témoigne :

3 juin 1993 en milieu de travail - ‘’Salvail me demande de le regarder. En me retournant, il a son pénis en érection et il se masturbe.’’

Éric Salvail lui aurait dit que ce sont des blagues.@tvanouvelles pic.twitter.com/GMirKNCDPD