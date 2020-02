Saison de pêche terminée à Sainte-Anne-de-la-Pérade

La saison de la pêche aux petits poissons des chenaux est terminée à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Les pourvoyeurs s'affairent donc à retirer leur matériel et à nettoyer, mais parviennent-ils vraiment à tout ramasser?

«Une fois que les chalets sont enlevés, les poteaux sont enlevés, les fils sont enlevés. On passe avec le tracteur et on enlève tous les bouts de bois», explique Steve Massicotte du centre de pêche Massicotte et fils.

95 000 personnes sont venues pêcher le poulamon cette saison. Ceux-ci ont souvent mangé sur place et parfois même dormi sur place. Malheureusement, certains ont aussi souvent pris leur «trou à pêche» pour une poubelle. «Il y en a qui ne font pas attention», avoue Pierre Gravel, propriétaire du centre de pêche Marchand.

Heureusement, d'autres visiteurs sont complètement à l'opposé. «Il y en a qui rapportent leurs déchets chez eux et qui font leur propre recyclage», s'étonne M. Massicotte.

Les pourvoyeurs sont satisfaits de leur année même si, comme ils étaient prêts tôt en décembre, ils auraient souhaité dépasser les 100 000 visiteurs.