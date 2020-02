Un employé frappé délibérément lors d’un vol de camion

Des voleurs sans scrupules et prêts à tout pour s’emparer d’un camion ont sérieusement blessé un employé d’une entreprise de remorquage située à Portland en Oregon, mercredi dernier.

Josh Durrett a eu la clavicule fracturée et également une commotion cérébrale, après avoir été frappé par la clôture dans laquelle un camion venait de foncer, rapporte la chaîne KPTV.

La vidéo de surveillance publiée vendredi par les policiers montre deux suspects, un homme blanc âgé de 60 à 70 ans et une femme blanche de 20 à 30 ans, essayant de s'introduire par effraction dans la porte verrouillée.

Quelques instants plus tard, un employé, Josh Durrett, se présente à la porte non verrouillée.

Les images montrent l'employé qui tente de déverrouiller la clôture. Au même moment, la femme au volant fonce dans la clôture ce qui projette l’employé violemment au sol.

«J'ai entendu le moteur vrombir, et un instant plus tard, je volais dans les airs», a déclaré Durrett à FOX 12.

Sous le choc de l’adrénaline, Josh Durrett ne sent rien et pense être en mesure d’attraper les suspects. Il se lève et commence à frapper la fenêtre côté conducteur.

Les voleurs ont toutefois réussi à fuir avec le camion.

Malgré la gravité de ses blessures, il se dit heureux d’être en vie.

Le propriétaire de la cour de remorquage croit qu’aucun vol, aucun montant d’argent ne devrait justifier de blesser, ou risque de tuer un travailleur.

Le camion venait d’être remorqué quelques heures auparavant. Pour le récupérer, le propriétaire aurait eu à débourser 339$.