Un homme décède après une embardée à Saguenay

Un conducteur dans la soixantaine est décédé à la suite d’une violente embardée survenue en fin d'avant-midi lundi sur l’avenue du Port dans l’arrondissement de La Baie, à Saguenay.

Selon la police de Saguenay, l’automobiliste, qui circulait en direction ouest, a d’abord quitté sa voie, puis a percuté un banc de neige. Le véhicule a été projeté dans les airs et a terminé sa course sur le toit, plusieurs mètres plus loin.

Les pompiers ont été dépêchés sur place afin d’extirper l’homme de son véhicule. Il a été conduit d’urgence à l’hôpital de La Baie, où il a succombé à ses blessures, ont confirmé les autorités.

Un reconstitutionniste en scène d’accident a examiné les lieux pour tenter de comprendre ce qui s’est passé. La circulation a été perturbée dans le secteur.

Un malaise, une distraction ou encore une mauvaise manœuvre font partie des hypothèses pouvant possiblement expliquer l'accident.