La course à la direction du Parti québécois a pris son envol et suscite désormais beaucoup plus d’intérêt auprès des analystes de «La Joute»... particulièrement Mathieu Bock-Côté!

«Il se peut que j’aie quelques tendresses pour cette idée de l’indépendance», lance avec humour le chroniqueur pour justifier son intérêt marqué pour les propositions des différents candidats.

«Cette course, franchement, est intéressante. Tous les candidats apportent quelque chose, affirme Mathieu Bock-Côté. Quand on me parle d’urgence linguistique, j’écoute et quand on me parle d’immigration, j’écoute.»

De son côté, Diane Lamarre se réjouit d’entendre les candidats parler d’indépendance sans complexe.

«Pour plusieurs jeunes, c’est peut-être la première fois qu’ils entendent parler de façon aussi intense d’un projet structurant, réaliste et accessible», souligne-t-elle.

Qui a la cote?

Si la course n’en est qu’à ses balbutiements, les analystes ont déjà un parti pris pour certains candidats.

Pour Mathieu Bock-Côté, deux noms s’illustrent davantage : Paul St-Pierre Plamondon, pour la clarté de son diagnostic, et Frédéric Bastien, pour la clarté de son propos et sa transgression du politiquement correct.

Diane Lamarre apprécie elle aussi l’approche de Paul St-Pierre Plamondon, qui vient d’ailleurs d’annoncer qu’il prenait trois semaines de congé parental en pleine course à la direction du parti.

«Ça donne un message très clair aux jeunes. On veut quelqu’un qui va s’adresser aux jeunes, qui va présenter la politique d’une façon beaucoup plus accessible», mentionne l’analyste, qui refuse toutefois d’exclure les trois autres candidats.

«J’aime bien voir les débats, c’est là qu’on voit le cœur des programmes et le cœur des gens.»

