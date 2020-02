La crise du blocus ferroviaire continue de prendre de l’ampleur au Canada, si bien qu’une intervention policière est devenue aujourd’hui impensable, même pour ceux comme l’analyste Jonathan Trudeau qui prônaient une intervention plus musclée.

Celui-ci estime que si le gouvernement avait fait preuve de leadership dès le début en démantelant les barricades érigées par les manifestants autochtones, la crise n’aurait pas pris cette ampleur.

«Si dans les premières heures, le gouvernement était intervenu en demandant aux forces policières de démanteler le blocus, on aurait pu éviter un dérapage, dit-il. Le problème, c’est qu’on a laissé cette histoire-là gonfler, à un point tel que même moi, qui prônait une intervention musclée dans les premiers jours, j’en suis à me dire que ce n’est plus possible. La crise est rendue trop importante.»

L’analyste croit que sans utiliser la violence, les forces policières auraient pu simplement écarter les manifestants des voies ferrées pour ensuite voir le politique s’en mêler et offrir une négociation rapide.

Mais pour Antonine Yaccarini, les racines sont beaucoup plus profondes et font état de problèmes qui n’ont jamais été réglés ni par le gouvernement actuel ni par ceux qui l’ont précédé.

«Ce qu’il aurait fallu faire, c’est de négocier avant, tranche-t-elle. La question des hydrocarbures est en train de mettre le feu à des barils de poudre qui étaient là et que le gouvernement Trudeau aurait dû voir arriver. Ils ont été vraiment très insouciants dans ce dossier.»

