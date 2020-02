La déclaration du premier ministre Justin Trudeau aux Communes mardi avait pour but d’apaiser les tensions engendrées par la crise autochtone. Elle a cependant laissé plusieurs observateurs sur leur faim.

«J’essaie d’être constructif, mais quand tu regardes ça, tu te dis coudonc, il s’écoute parler lui! Il pense qu’il va réussir à charmer tout le monde en étant fin et cute et en ayant la larme à l’œil», note Pierre Nantel.

Or, cette fois, ça ne fonctionnera pas, dit-il. D’un côté, des gens attendent impatiemment que l’économie redémarre et, de l’autre, on a des Premières Nations «qui se sentent flouées d’avoir été spinnées comme une opération de relations publiques depuis cinq ans».

L’analyste politique Emmanuelle Latraverse reconnaît que le discours de Justin Trudeau n’était pas le plus efficace, mais comprend la stratégie du premier ministre.

«Si Justin Trudeau avait dit qu’il avait besoin de temps, qu’on ne peut pas brusquer ces nations, qu’il y a eu un appel qui a été lancé par les leaders autochtones aujourd’hui et qu’il faut laisser le temps à cet appel d’être digéré, je pense qu’on aurait plus compris ce qu’il voulait dire», souligne-t-elle.

N’empêche, le gouvernement est parvenu à se libérer politiquement de la crise en montrant du doigt l’attitude des conservateurs dans ce dossier, tout en tentant de transformer la crise en opportunité.

«La vraie solution à ce problème est à moyen ou long terme, alors que là, il faut trouver une espèce de formule magique pour résoudre une crise à court terme», analyse Emmanuelle Latraverse.

Mais pour Pierre Nantel, la solution est simple : Justin Trudeau doit agir pour que le projet de gazoduc Coastal GasLink soit mis sur pause en Colombie-Britannique.

«Il faut que les Premières Nations aient le sentiment qu’on a sincèrement compris le message», plaide-t-il.

«La clé de la crise actuelle n’est pas du côté de Wet'suwet'en, elle est du côté des Mohawks, réplique Emmanuelle Latraverse. Ils sont vus comme les chefs de file de ce mouvement d’appui. Il faut dénouer cette impasse-là et laisser le temps faire son œuvre en Colombie-Britannique.»