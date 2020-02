La ministre de la Santé Danielle McCann a déclaré mardi que le futur Institut de la pertinence allait devoir se pencher sur la prime «oxygène» de 54 000 $ en une semaine octroyée à un anesthésiste du Centre universitaire de santé McGill.

Cette déclaration fait dire à Emmanuelle Latraverse que «le concept de la responsabilité ministérielle en politique n’existe plus» et qu’il faudrait commencer à l’admettre.

«Les ministres n’assument même plus la responsabilité de ce qui se passe dans leur propre ministère», souligne-t-elle.

«Je ne veux pas accepter ça. Tu as peut-être raison, mais ça ne se peut pas, lui répond Pierre Nantel. On est en droit d’espérer que nos politiciens, en regardant une situation comme celle-là, se disent que ça se passe sous leur garde et que ça doit changer.»

Or, la ministre n’y peut pas grand-chose, mentionne Emmanuelle Latraverse.

«Ça fait partie des ententes de rémunération ultra compliquées que personne ne comprend et que le gouvernement Legault vient de renégocier, dit-elle. Pour avoir la signature de la FMSQ, qu’est-ce qu’a fait le gouvernement? Il a pris une grosse pelle et il a tout pelleté ça dans la cour du futur Institut de la pertinence.»

