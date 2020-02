Hiver à Montréal: les chercheurs à la rescousse

La Ville a fait appel à une quarantaine de chercheurs pour trouver des pistes de solution à des enjeux hivernaux, comme le déglaçage des trottoirs ou le déneigement des rues piétonnes, dans un contexte de changements climatiques.

Ceux-ci rencontreront mercredi matin des représentants de la Ville et des arrondissements à la Maison des régions.

L’utilisation d’abrasifs écologiques, l’entretien des patinoires extérieures et le marquage au sol sont d’autres exemples de sujets qui pourront être abordés durant la rencontre. Cette dernière n'est pas ouverte au grand public.

Les chercheurs vont identifier les sujets «les plus porteurs» parmi ceux soumis par la Ville et les arrondissements, ainsi que les ressources nécessaires pour mener à terme des projets de recherche, a expliqué François William Croteau, responsable de l’innovation et de l’enseignement supérieur au comité exécutif.

La Ville n’est pas fermée à l’idée de financer certains projets de recherche, mais ne prend pas d’engagement dès maintenant. «On verra si le besoin se fait sentir. [...] On va attendre avant de se commettre», a dit M. Croteau.

«Montréal veut assurer que cette recherche universitaire [...] puisse bénéficier davantage aux Montréalais, d’un meilleur rayonnement sur le territoire et, ma foi, pourquoi pas comme ville, profiter davantage de ces recherches et faire que Montréal puisse améliorer ses services concrètement au quotidien auprès des citoyens montréalais?», a fait valoir M. Croteau.

Mentionnons qu’en janvier dernier, l’arrondissement de Ville-Marie a accordé un contrat de près de 100 000 $ au Laboratoire de l’hiver, organisme sans but lucratif, pour l'aider à «promouvoir une vision positive de la saison hivernale en milieu urbain», «développer une industrie du tourisme» et «optimiser les pratiques d'entretien vécues à la fois par la population et les travaux publics».