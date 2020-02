Le personnel et la direction de pénitenciers ont «fermé les yeux» sur des agressions

Le personnel et la direction de pénitenciers fédéraux ont non seulement «fermé les yeux» face à des agressions commises par des détenus envers d’autres bénéficiant d’une protection, mais leur comportement a permis de perpétuer la violence derrière les barreaux, selon le rapport annuel de l’enquêteur correctionnel du Canada, présenté mardi.

En prenant les cas des établissements à sécurité maximale d’Edmonton et de l’Atlantique, Ivan Zinger a mentionné que les gardiens et les dirigeants «toléraient une tradition d'intimidation, de harcèlement et d'agressions perpétuée par un certain nombre de groupes de détenus à l'encontre d'une sous-population de délinquants bénéficiant d'une protection». Il a précisé qu’à Edmonton, «ces agressions étaient des événements planifiés et orchestrés qui se sont intensifiés au fil du temps et que le personnel et la direction ont constamment fermé les yeux».

Ces agressions consistaient notamment à jeter de la nourriture, des fluides corporels et des ordures à des prisonniers et à leur faire subir d'autres actes dégradants et humiliants. Ces actes n’ont pas été signalés par les gardiens dans la vaste majorité des cas.

«Aucune mesure disciplinaire ou corrective n'a été prise contre les agresseurs», a noté M. Zinger. Il soutient que tout ceci contrevient aux obligations des Services correctionnels qui doivent protéger les détenus.

Culture toxique chez les employés

L’enquêteur correctionnel a affirmé que la culture chez le personnel de l’Établissement d’Edmonton «repose sur la peur, la suspicion, la méfiance, la persécution, le harcèlement, l'intimidation et l'abus de pouvoir – parmi les membres du personnel». Ces comportements comme du langage vulgaire, menaçant et irrespectueux a «conditionné la façon dont le personnel considérait les détenus et leur répondait, et a contribué à l'environnement et à la dynamique qui ont perpétué et cautionné la violence».

En raison d’une culture du personnel bien ancrée, les établissements d’Edmonton et de l’Atlantique ne semblent pas mettre en œuvre des réformes pour mieux intervenir auprès des détenus.

«La culture, l'attitude, la réaction et le comportement des agents de premières lignes, en particulier dans les établissements à sécurité plus élevée, semblent imperméables à la réforme», a affirmé Ivan Zinger.

Il a aussi soulevé d’autres exemples pour montrer la difficulté du Service correctionnel du Canada à améliorer les pénitenciers. La qualité et la quantité de la nourriture servie dans les établissements fédéraux restent notamment «inférieures aux normes» et les fouilles à nu «aléatoires» des prisonnières, sans tenir compte des traumatismes ou du genre des détenues, persistent, selon lui.

De son côté, la commissaire du Service correctionnel du Canada, Anne Kelly, a accueilli «favorablement» le rapport. Elle a souligné que la modification en novembre dernier de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition «démontre également notre engagement ferme à améliorer les résultats correctionnels».