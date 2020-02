Les offres aux enseignants vont les rendre malades, dit la FAE

Les offres salariales du gouvernement du Québec à ses enseignants dans le cadre du renouvellement de leur collective pourraient les rendre malades.

C’est ce qu’avance la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) à la lecture d’un avis qu’elle a commandé à des chercheurs de l’Université Laval. Ceux-ci se sont penchés sur les offres déposées par le gouvernement à ses fonctionnaires le 17 décembre dernier, soit une augmentation salariale de 7 % sur cinq ans.

Le syndicat craint que l’approche du gouvernement entraîne une désertion et une augmentation des problèmes de santé mentale dans la profession.

«Il y a un discours qu’on entend et les gestes qui sont posés et le dépôt fait le 17 décembre témoignent d’un regard très méprisant à l’égard des profs. On est dans une logique où on considère les profs comme des ressources qu’on peut utiliser au maximum», a dénoncé son président, Sylvain Mallette, mardi.

La FAE demande donc le retrait immédiat des offres gouvernementales même si elle ne souhaite pas cesser la négociation pour l’instant.

«[Le gouvernement] considère les profs comme des ressources avant tout. Et nous ce qu’on dit, c’est que pour que les enseignants soient en santé [...] il faut les considérer pour ce qu’ils sont, comme des êtres humains sensibles [...] et non comme des ressources utilisables», a expliqué un des auteurs de l’avis, le professeur de l’Université Laval en Sciences du travail, Simon Viviers.