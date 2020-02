L’ex-fiancée d’un animateur américain assassinée

L’animateur américain Drew Carey a rendu hommage à son ex-fiancée après son assassinat le la fin de semaine dernière.

Amie Harwick est en effet morte après avoir été poussée depuis un balcon. Son ancien compagnon, Gareth Pursehouse, a été arrêté, soupçonné d'être le meurtrier. Une mort bouleversante pour Drew Carey, qui s'est exprimé sur le sujet.

«Amie et moi avons connu un amour qu'on est chanceux de vivre une fois dans sa vie. Elle était une force positive dans le monde, une championne infatigable de la cause des femmes, passionnée par son travail de thérapeute. Je suis bouleversé par la tristesse. Je voudrais vous remercier par avance de donner à moi-même et à tous ceux qui ont aimé Amie un peu de temps alors que nous traversons cette situation tragique», a-t-il déclaré.

Le tournage de l'émission The Price is Right a été interrompu le temps qu'il se remette de ses émotions, a indiqué TMZ.

On ignore en revanche qui va présenter son émission de radio hebdomadaire, Friday Night Freakout, diffusée sur Sirius XM, s'il est absent cette semaine.