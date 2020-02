Payer les études pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre

Des entreprises de Thetford Mines tentent de contrer la pénurie de main-d’œuvre grâce à un partenariat avec le cégep de Thetford Mines: le Projet Adéquation Formation-Emploi.

Chez Convoyeur Continental, les contrats ne manquent pas, c'est plutôt la main-d’œuvre qui commencent à faire défaut. Les 120 employés qui travaillent de jour et de soir ont en moyenne 18 ans d'ancienneté et quelques-uns songent à la retraite. Le défi est d'attirer de nouveaux travailleurs qualifiés, et surtout les garder.

L'entreprise a donc choisi de payer les études collégiales de leurs futurs employés.

Jusqu'ici 10 entreprises de la région sont prêtes à payer. Elles sont prêtes à endosser les frais de scolarité et de stationnement, le matériel scolaire, l'hébergement et le transport. Un investissement d'environ 5000$ pour trois ans par étudiant.

Quatre programmes seront disponibles au Cégep de Thetford pour la rentrée 2020.

-Technique en électronique industrielle

-Génie du plastique

-Technique de l'informatique

-Technique en génie mécanique

Plutôt que de miser sur le recrutement à l'international, la région de Thetford fait le pari de miser sur une jeune relève.