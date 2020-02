Trois conditions pour sortir de la crise, dit le chef de l'Assemblée des Premières Nations

Le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, estime que trois conditions sont nécessaires pour sortir de la crise provoquée par les blocus autochtones en protestation au gazoduc GasLink.

«La demande est simple», a-t-il dit en conférence de presse à Ottawa, mardi matin. Le leader autochtone demande que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) quitte le territoire traditionnel des Wet’suwet’en, dans le nord de la Colombie-Britannique. Depuis plus d'un an, les barricades et les campements de la communauté érigés sur son territoire ont été le théâtre de violents affrontements avec la GRC. Perry Bellegarde a souligné que des solutions de rechange, telles que la police autochtone, devraient être envisagées.

Un deuxième élément est que les joueurs de l’industrie étudient leurs options pour modifier le tracé du gazoduc et étudient d’autres possibilités sérieusement. GasLink disait jusqu’à tout récemment que le tracé choisi était le seul «viable».

Enfin, les communautés autochtones exigent que le processus de négociation avec la Couronne soit formalisé. Un calendrier des rencontres ainsi qu’un échéancier «qui donne au temps le temps d’avoir des discussions positives» sont demandés.

Perry Bellegarde rappelle que la déclaration onusienne sur les droits des peuples autochtones, qui reconnait leur droit à l’autodétermination, devrait être une feuille de route pour la réconciliation. «Quand les gouvernements ignorent les droits des autochtones, cela mène au conflit et aux tribunaux», a-t-il déclaré.