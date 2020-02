Près de 1000 mises à pied temporaires chez VIA Rail

VIA Rail licencie temporairement près de 1000 de ses employés en raison des blocus ferroviaires partout au pays.

À Montréal seulement, 95 mécaniciens, électriciens, inspecteurs et nettoyeurs de voiture se retrouveront sans emploi temporairement à partir du 4 mars prochain. Leur travail est directement affecté par le blocus à Belleville, en Ontario, érigé pour protester contre le tracé du gazoduc GasLink sur le territoire ancestral des Wet’suwet’en.

«Nous désirons vous informer qu’en raison de la situation extraordinaire et hors de notre contrôle, VIA Rail doit suspendre vos activités pour une période indéterminée», peut-on lire dans l’avis remis aux employés.

Le syndicat représentant les travailleurs de VIA Rail déplore la situation. «La solution finale ne nous appartient pas. C’est un litige entre les Amérindiens et le gouvernement, alors nous on est un peu des victimes là-dedans», explique Jacques Ouimet, vice-président régional du syndicat de VIA Rail.

Il espère que les travailleurs pourront reprendre leur travail «le plus rapidement possible» dès la fin du litige.