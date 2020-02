«Comme un mur devant nous» : un témoin raconte l'accident

C’est une bourrasque de vent et de neige à la hauteur du bassin La Prairie qui aurait déclenché le carambolage monstre sur l’autoroute 15, selon l’un des automobilistes impliqués dans la série de collisions.

• À lire aussi: Carambolage monstre sur l'autoroute 15

• À lire aussi: Le carambolage de l’A-15 en images

Pascal Charrette raconte qu’un «mur» s’est formé devant lui alors qu’il circulait en direction sud sur l’autoroute 15 un peu avant la sortie du boulevard Salaberry, un secteur reconnu pour causer des ennuis aux automobilistes.

«C’est toujours à la même hauteur, au bassin La Prairie», mentionne le témoin de la scène.

«Il y a eu une bourrasque de vent et de neige qui a fait un mur devant nous. Aussitôt qu’on a pénétré là-dedans, les véhicules devant nous étaient à l’arrêt, raconte-t-il. J’ai réussi à me faufiler et à freiner, mais les semi-remorques à l'arrière, les autobus et ces choses-là, ils n’ont pas réussi et ils sont venus chercher tous les véhicules.»

Pascal Charrette s’en tire indemne : seul son véhicule a subi des dommages.

«Il y a des véhicules derrière qui ont vraiment été malchanceux. [...] Il y a un véhicule qu’on voit qu’il est pris entre un autobus, un semi-remorque et un genre de camion-citerne. Le véhicule est vraiment écrasé.»

Outre ce véhicule, M. Charrette constate que la plupart des automobilistes s’en sont comme lui plutôt bien tirés.

«C’est un peu sur de la glace et beaucoup de véhicules ont dérapé, mais ça ne me semble pas si pire que ça. Le gros des dommages est derrière où on voit le camion-citerne avec les autobus», décrit-il.