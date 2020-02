Demi Lovato: ses troubles alimentaires ont mené à son overdose

Demi Lovato a fait une overdose en 2018, et selon elle, le régime qu'elle suivait, ainsi que son entraînement sportif, sont à blâmer.

La star, qui n'a jamais caché ses problèmes de désordre alimentaire, avait en effet désespérément tenté de perdre du poids, et pensait qu'elle le faisait de façon normale, mais elle s'est rendue compte qu'elle était retournée à ses mauvaises habitudes.

«J'en ai marre de foncer droit dans le mur avec du sport et des régimes extrêmes, a-t-elle expliqué à Ashley Graham lors du podcast Pretty Big Deal. Je pensais ces dernières années que je me remettais d'un trouble alimentaire, alors que je retombais droit dedans. Quand on a certaines personnes autour de soi qui vous disent qu'il faut ressembler à ceci ou cela, c'est dur. J'étais dans cette situation, et je fonçais droit dans le mur. Je pense que c'est cela qui a mené à ce qu'il s'est passé. Je pensais que j'allais mieux alors que non, et je vivais un mensonge, essayant de dire au monde que j'étais heureuse avec moi-même alors que pas du tout.»

Demi Lovato a passé du temps à l'hôpital, puis en cure de désintoxication après son overdose qui a failli lui coûter la vie, et a fait son grand retour le mois dernier, d'abord aux Grammy Awards, puis au Super Bowl.

Ce podcast a aussi été pour Demi Lovato l'occasion de dire ce qu'elle avait sur le cœur. «Merci Ashley de m'avoir permis de m'épancher sur ma foi, mes limites, et le chemin que j'ai parcouru pour accepter mon corps, ainsi que ce que l'avenir me réserve, a-t-elle écrit sur Instagram. Nous avons eu une conversation tellement honnête et réelle... J'ai hâte que vous regardiez et écoutiez cela.»