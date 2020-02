L'A-15 plus dangereuse qu'on le croit?

En point de presse plus tôt mercredi, le ministre des Transports, François Bonnardel, affirmait qu’une cinquantaine d’accidents sont survenus en à peine 5 ans à cet endroit précis de l’Autoroute 15.

Pourtant, toujour selon Bonnardel, ce secteur n’est pas jugé accidentogène.

En entrevue à LCN, Pierre Bellemare, ancien reconstitutionniste à la Sûreté du Québec, a exprimé une certaine réserve face aux récents propos du ministère des Transports.

«C’est un endroit potentiellement accidentogène compte-tenu des conditions hivernales principalement» a-t-il expliqué à Julie Marcoux.

M. Bellemare fait même un parallèle avec l’autoroute 20 à la hauteur de Montmagny qui est souvent fermée en hiver.

«Mais vous comprendrez qu’il est beaucoup plus difficile de fermer l’autoroute 15 à la hauteur de La Prairie. Je ne suis pas certain que le public serait d’accord!» s’est-il exclamé.

M. Bellemare rappelle l’importance de garder de bonnes distances entre chaque véhicule pour mieux percevoir le danger, s’il y a.

«En reconstitution, on étudie la perception et la réaction des gens. Avant de poser une action, on doit percevoir et réagir au danger» indique-t-il.

Bien entendu, M. Bellemare rappelle que malgré ces mesures de précaution, des facteurs aggravants peuvent entrer en ligne de compte, comme la présence de glace noire sur la chaussée ou dans ce cas-ci, le mur blanc formé par le vent et la poudrerie.

Comment éviter les bourrasques?

Pierre Bellemare est d’avis qu’ajouter plusieurs rangées de conifères dans ce secteur aiderait à limiter les bourrasques de vent violentes à la source de ces murs blancs.

Les clôtures à neige sont une autre option, alors qu’elles sont déjà mises en place dans plusieurs secteurs où les conditions hivernales sont plus difficiles.

«Cela fait en sorte que la neige va s’accumuler de l’autre côté de la clôture avec la turbulence.» indique M. Bellemare.

Le spécialiste demeure néanmoins réaliste : «On ne peut pas faire de miracles!»