Le chanteur Neil Young appelle à soutenir Bernie Sanders à l'élection américaine

Fraîchement naturalisé américain, le célèbre rockeur Neil Young a appelé à voter pour le candidat revendiqué socialiste Bernie Sanders lors de la présidentielle de novembre, en martelant que Donald Trump était une «honte» pour son pays.

Dans une lettre ouverte sur son site internet, le chanteur a fustigé la destruction par le président américain de «nos ressources naturelles partagées, notre environnement et nos relations avec nos amis autour du monde».

«Vous êtes une honte pour mon pays», a-t-il martelé.

«Je ne juge pas les personnes qui ont voté pour vous. Je soutiens leur droit à s'exprimer, même si on leur a menti et qu'ils ont cru à ces mensonges, ce sont de vrais Américains», a ajouté le musicien de 74 ans.

Le rockeur canadien, qui a vécu aux États-Unis pendant des décennies, a pris la nationalité américaine cette année afin notamment de pouvoir voter lors de la prochaine élection présidentielle.

Dans sa lettre, M. Young a appelé à soutenir le candidat à l'investiture démocrate Bernie Sanders, estimant qu'il cherchait à «protéger directement le futur de nos enfants».

Le musicien a également critiqué l'utilisation par Donald Trump de ses chansons lors de ses meetings électoraux, tout en admettant ne rien pouvoir faire pour l'en empêcher.

«À chaque fois que ‘’Keep on Rockin' in the Free World’’ ou une autre de mes chansons est jouée à vos meetings, j'espère que vous entendrez ma voix. Rappelez-vous que c'est la voix d'un citoyen américain qui paie ses impôts et qui ne vous soutient pas», a-t-il insisté.

Le président américain a par le passé fait part de son goût pour la musique de Neil Young.

«J'ai écouté sa musique pendant des années», indiquait le milliardaire républicain en 2008 au magazine Rolling Stone.

Avec une quarantaine de disques studio à son actif, la légende du rock a sorti en octobre 2019 son dernier album intitulé «Colorado», centré sur la protection du climat.