Le patron d'Airbus à Mirabel jeudi

Le grand patron d’Airbus, Guillaume Faury, se rendra jeudi à Mirabel, une semaine jour pour jour après l’annonce du retrait de la participation de Bombardier dans les avions A220, anciennement la C Series.

Un point de presse est d’ailleurs prévu en compagnie du ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon.

Il s’agira de la première apparition devant les médias québécois pour le PDG d’Airbus depuis que Bombardier s’est retiré du programme du A220.

Rappelons que l’investissement de 1,3 milliard $ fait par Québec dans les avions C Series a fondu de 600 millions $ et ne vaut maintenant plus que 700 millions $.

Le ministre Fitzgibbon s’était voulu rassurant la semaine dernière, affirmant que le programme allait prendre son envol et que Québec devrait être en mesure de récupérer une partie de la perte, voire la totalité.

La participation d'Airbus dans la société qui produit l'Airbus A220 se trouve désormais portée à 75 % — contre 50,06 % auparavant — et celle du gouvernement du Québec à 25 %.