Le propriétaire du bateau fantôme se manifeste

Le propriétaire supposé du «bateau fantôme» qui s'est échoué sur la côte sud de l'Irlande après la tempête Dennis à l'issue d'un voyage solitaire de plus d'un an a pris contact avec les autorités pour le récupérer, ont-elles annoncé mercredi.

Le MV Alta, cargo de 77 mètres, s'était échoué dimanche près du village de pêcheurs de Ballycotton, à proximité de Cork: les vents impétueux de la tempête Dennis avaient ainsi mis un terme à son long voyage sans équipage, commencé en septembre 2018 au sud-est des Bermudes.

«Une personne prétendant représenter le propriétaire du bateau a pris contact avec l'organisme chargé de la gestion des épaves», a déclaré un porte-parole de l'administration fiscale, à qui revient le traitement des épaves selon la législation irlandaise.

AFP

Celle-ci stipule que le propriétaire d'un navire échoué dispose d'un an pour se déclarer auprès de l'organisme, qui peut lui donner la possibilité de récupérer son bien.

Mardi, un agent mandaté par le comté de Cork pour monter à bord de l'Alta a constaté que son carburant était au plus bas, mais y a trouvé des conteneurs scellés d'hydrocarbures et «d'autres matériaux liés à l'exploitation du navire qui peuvent présenter un risque de pollution en cas de déversement».

«Nous travaillons à trouver une solution pour que ces matériaux soient retirés de l'épave en toute sécurité», a déclaré le comté dans un communiqué.

Alors qu'il faisait route de la Grèce vers Haïti, l'Alta s'était trouvé immobilisé en septembre 2018 en plein milieu de l'Océan Atlantique, à plus de 2220 kilomètres au sud-est des Bermudes. Les dix membres de l'équipage avaient dû attendre 20 jours à son bord avant d'être secourus par les gardes-côtes américains.

AFP

À l'époque, ces derniers avaient déclaré travailler en étroite relation avec le propriétaire du navire, sous pavillon tanzanien, pour organiser son remorquage vers la côte. Mais le propriétaire a par la suite affirmé que son bateau avait été détourné par deux fois, selon le site d'informations maritimes Fleetmon.

Le navire vieux de 44 ans avait ensuite été aperçu par un vaisseau de la Royal Navy britannique en août 2019, voguant sans équipage au milieu de l'Atlantique.

La tempête Dennis, fouettant samedi et dimanche l'Irlande de ses fortes pluies et vents à plus de 110 km/h, a finalement eu raison de ses pérégrinations solitaires en le déposant sur un banc rocheux.